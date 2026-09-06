Вернулась в строй после блуждающей волны: подлодка Manthatisi допущена к службе

20 сентября 2023 года дизель-электрическая подводная лодка Manthatisi ВМС ЮАР класса Heroine (немецкий проект Type 209/1400MOD) следовала на военно-морской фестиваль в Кейптаун.
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