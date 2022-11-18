Япония выделит $840 тыс. на покупку бронированных автомобилей для МАГАТЭ в районе запорожской АЭС

Правительство Японии выделит $840 000 на приобретение четырех бронированных автомобилей для экспертов Международного агентства по атомной энергии для передвижения по Запорожской атомной электростанции, сообщил секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
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