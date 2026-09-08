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Татар-информ

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Минувшей ночью над Россией перехвачено и уничтожено 384 вражеских БПЛА

Минувшей ночью над Россией перехвачено и уничтожено 384 вражеских БПЛА

384 вражеских дрона российские ПВО перехватили и уничтожили в небе над страной минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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