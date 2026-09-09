В Москве из-за тепла активизировались змеи: советы экспертов

В столичном регионе на фоне тёплой осенней погоды зафиксирован рост активности змей. Период бабьего лета создаёт условия, при которых пресмыкающиеся чаще покидают свои убежища, поэтому специалисты советуют проявлять внимательность во время прогулок по паркам и лесам.
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