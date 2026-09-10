СК расследует травмы подростка в Брянске из-за падения щита

В Брянске 15-летний подросток получил тяжёлые травмы после падения баскетбольного щита. Следственный комитет России начал расследование по статье об оказании небезопасных услуг.
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