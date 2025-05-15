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Звёзды «Приключений Электроника» — в зоне СВО: братья Торсуевы рассказали о службе

Звёзды «Приключений Электроника» — в зоне СВО: братья Торсуевы рассказали о службе

Братья Торсуевы, Юрий и Владимир, актеры, прославившиеся своими ролями в культовом советском фильме "Приключения Электроника" в 1980 году, неожиданно оказались в центре внимания, сообщив о своем участии в боевых действиях.

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