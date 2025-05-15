Звёзды «Приключений Электроника» — в зоне СВО: братья Торсуевы рассказали о службе

Братья Торсуевы, Юрий и Владимир, актеры, прославившиеся своими ролями в культовом советском фильме "Приключения Электроника" в 1980 году, неожиданно оказались в центре внимания, сообщив о своем участии в боевых действиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии