Быстров о 2:0: «Зенит» на всех позициях вдвое сильнее – игроки действовали с приличным запасом. «Факел» вышел по ногам бить, а не в футбол играть»

Вчера команда из Санкт-Петербурга одержала выездную победу (2:0) в матче 20-го тура Мир РПЛ. – В целом как вам игра «Зенита»? Можно ли говорить о победе на классе? – Слушайте, «Факел» вышел не в футбол играть, а бить соперника по ногам.