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Орловские новости

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Орловская женщина предстанет перед судом за убийство бывшего мужа

Орловская женщина предстанет перед судом за убийство бывшего мужа

Женщина ударила бывшего мужа ножом в область бедра во время конфликта, мужчина скончался в больнице. Дело направлено в суд.

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