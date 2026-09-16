Орловская женщина предстанет перед судом за убийство бывшего мужа

Женщина ударила бывшего мужа ножом в область бедра во время конфликта, мужчина скончался в больнице. Дело направлено в суд.
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