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Аргументы и Факты

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Стало известно, как уменьшить запах из выгребной ямы и реже ее откачивать

Стало известно, как уменьшить запах из выгребной ямы и реже ее откачивать

Неприятный запах из выгребной ямы можно уменьшить с помощью биопрепаратов на основе микроорганизмов. Об этом пишет URA.

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