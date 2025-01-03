«Расставание с мужчиной на День святого Валентина»: Анфиса Чехова подвела итоги ушедшего 2024 года

Анфиса Чехова подвела итоги ушедшего 2024 года и призналась, что он был довольно не легким. Телеведущая вспомнила о том, какие события произошли с ней в прошлом году и поделилась ими с поклонниками в личном блоге.
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