Боец рассказал о разминировании поселков под Купянском от снарядов ВСУ

Боец с позывным Француз из инженерно-саперных подразделений группировки войск "Запад", проводящих разминирование населенных пунктов от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ на купянском направлении, рассказал о своей работе.
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