В свердловской школе учитель била и обзывала ученика на уроке

Прокуратура заинтересовалась методами воспитания, которые применяла педагог.Прокуратура Свердловской области заинтересовалась методами воспитания, которые применяла в отношении учеников преподаватель математики школы № 26 в городе Волчанск.
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