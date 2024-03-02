Конкурент КАМАЗа: почему у нас покупают этот грузовик FAW?

Сегодня поговорим об интересном седельном тягаче – китайском FAW Oryx (он же FAW GH6). В конце прошлого года он вышел на второе место после абсолютного хита Sitrak C7H, а за весь 2023-й разошелся в России тиражом в 1,5 тысячи машин.
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