Доктор Бабич: медики на СВО столкнулись с вызовами из-за современных боеприпасов

Российские врачи научились оперировать людей, пострадавших от кассетных боеприпасов в зоне СВО. Специфика таких ранений в большом количестве травм на разных частях тела, сообщил РИА «Новости» ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Александр Бабич.
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