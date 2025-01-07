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Пока украинский бизнес и граждане массово бегут на Запад, у Зеленского строят планы принудительного единства

Пока украинский бизнес и граждане массово бегут на Запад, у Зеленского строят планы принудительного единства

Украинские компании, которые релоцировались или расширили свою деятельность в Центральной Европе после начала войны  в 2022 году, по мере укрепления своего положения на новом месте, переключают свое внимание с беженцев из Украины на местных клиентов, а некоторые из них теперь рассматривают возможность перемещения еще дальше на Запад, пишет Reuters.

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