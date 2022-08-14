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Неймар показал фирменный жест Стефена Карри

Неймар показал фирменный жест Стефена Карри

Знаменитый нападающий «ПСЖ» Неймар отпраздновал гол фирменным жестом суперзвезды «Голден Стэйт» Стефена Карри «Спокойной ночи».

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