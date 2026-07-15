MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

CoinFund: криптоиндустрии нужны токены, связанные с реальной ценностью проектов

CoinFund: криптоиндустрии нужны токены, связанные с реальной ценностью проектов

Управляющий партнер венчурной компании CoinFund Дэвид Пакман заявил, что криптовалютная отрасль до сих пор не решила одну из ключевых проблем токеномики — создание токенов, стоимость которых напрямую зависит от успеха лежащих в их основе проектов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии