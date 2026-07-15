CoinFund: криптоиндустрии нужны токены, связанные с реальной ценностью проектов

Управляющий партнер венчурной компании CoinFund Дэвид Пакман заявил, что криптовалютная отрасль до сих пор не решила одну из ключевых проблем токеномики — создание токенов, стоимость которых напрямую зависит от успеха лежащих в их основе проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии