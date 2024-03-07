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Этот таинственный мир

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Астрономы зафиксировали разрушение протопланетного диска под воздействием ультрафиолетового излучения

Астрономы зафиксировали разрушение протопланетного диска под воздействием ультрафиолетового излучения

Планеты формируются из протопланетных дисков под влиянием звезды-хозяйки. Однако последние исследования показали, что звезды также могут препятствовать формированию планет с помощью ультрафиолетового излучения.

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