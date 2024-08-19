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Пронкин о чемпионате России: «Держал в голове результат серебряного медалиста ОИ-2024. Я был готов не хуже, но желаемого не удалось достигнуть»

Ранее в Екатеринбурге завершился чемпионат России, Пронкин победил в метании молота (79,24 метра). На Олимпиаде в Париже выиграл канадец Итан Катцберг (84,12).

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