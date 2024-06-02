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Цифровой кодекс РФ 2: Обзор нормативных положений и их применение в едином документе

Цифровой кодекс РФ 2: Обзор нормативных положений и их применение в едином документе

Цифровой кодекс РФ 2: Обзор нормативных положений и их применение в едином документе Ирина ОрлонскаяВ середине 2025 года представят проект российского Цифрового кодекса, как объявил глава Минцифры Максут Шадаев.

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