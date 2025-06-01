Российским водителям напомнили о нарушении, за которое грозит штраф с 1 июня

С 1 июня в России водителям запрещено ездить на машине с шипованными зимними шинами. Если сотрудники ГИБДД выявят на вашем автомобиле данное нарушение, то водителя ждет предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
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