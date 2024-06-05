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Скальды: пиарщики викингов

Скальды: пиарщики викингов

Скальды, легендарные поэты эпохи викингов, были известны своими уникальными и сложными поэтическими формами, а также умели развлекать публику.

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