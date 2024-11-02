Ричард Гир продал особняк в Коннектикуте за $10,75 млн

В трехэтажном особняке шесть спален и восемь ванных комнат, на участке — гостевой коттедж и собственный пруд Американский актер Ричард Гир продал поместье в штате Коннектикут, которое он приобрел в 2022 году у рок-музыканта Пола Саймона.
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