Capcom перестраивает RE Engine для эпохи ИИ

Компания хочет встроить ИИ непосредственно в процессы разработки игр, но пока не заявляет о генерации контента вместо людей Разработчик и издатель видеоигр Capcom планирует серьёзно переработать свой внутренний движок RE Engine, чтобы приспособить его к разработке игр с использованием ИИ.