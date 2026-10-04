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Capcom перестраивает RE Engine для эпохи ИИ

Capcom перестраивает RE Engine для эпохи ИИ

Компания хочет встроить ИИ непосредственно в процессы разработки игр, но пока не заявляет о генерации контента вместо людей Разработчик и издатель видеоигр Capcom планирует серьёзно переработать свой внутренний движок RE Engine, чтобы приспособить его к разработке игр с использованием ИИ.

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