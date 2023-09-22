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Оставлять на второй год: учителя выступили с инициативой

Оставлять на второй год: учителя выступили с инициативой

Право на повторное прохождение учебной программы определенного класса предоставляется только при условии наличия академической задолженности по одному или нескольким предметам и при наличии согласия родителей (или законных представителей) учащегося.

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