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Путин наградил троих хоккеистов МХЛ медалями за спасение из горящей квартиры женщины с детьми

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Медалями «За спасение погибавших» награждены игроки Владимир Истомин, Даниил Молодцов и Егор Стругов.

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