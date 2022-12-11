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Плющев о реакции Кравеца на критику: «Не совсем адекватная. Тренерская среда – не институт благородных девиц. А карму никто не отменял»

Владимир Плющев высказался о реакции главного тренера «Авангарда» на критику.  – Нас удивила нервная реакция главного тренера «Авангарда» Михаила Кравеца на интервью, в котором вы осторожно покритиковали игру омского клуба, занимающего лишь шестое место в конференции.

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