Минэнерго Украины не намерено продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа

Как заявил в эфире Национального телемарафона «Единые новости» министр энергетики Украины Герман Галущенко, власти не собираются продлевать контракт на транзит газа с российской госкорпорацией «Газпром» после 31 декабря 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии