Боец ВС РФ Чукча: у «штаба АТО» ВСУ в Часовом Яре остались считанные дни

Российские военные уже за считанные дни возьмут под контроль многоступенчатую систему укреплений ВСУ в донецком городе Часов Яр, которая была создана еще в 2017 году в качестве штаба так называемой антитеррористической операции (АТО).
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