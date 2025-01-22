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НХЛ назвала новую дату матча, в котором Овечкин может побить рекорд Гретцки

НХЛ назвала новую дату матча, в котором Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представила обновлённый прогноз относительно того, в каком матче капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может превзойти достижение Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

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