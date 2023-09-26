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Тен Хаг о 3:0 с «Пэлас»: «МЮ» доминировал, хороший вечер. Санчо не обсуждаю – он недоступен, все зависит от него»

Тен Хаг о 3:0 с «Пэлас»: «МЮ» доминировал, хороший вечер. Санчо не обсуждаю – он недоступен, все зависит от него»

«Хороший вечер. Мы играли хорошо и доминировали. Именно на это мы и рассчитываем. Когда не побеждаешь, конечно, появляются разочарование и досада, настроение падает.

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