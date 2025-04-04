2025: переломный год для СВО? Прогнозы экспертов на апрель

Когда завершится СВО на Украине: прогнозы экспертов и свежие данные на 04.04.2025 Специальная военная операция на Украине приближается к возможной точке бифуркации, о чём свидетельствуют противоречивые оценки международных экспертов и политиков.
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