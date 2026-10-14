Последствия атаки на Балаково 14 октября 2026 года включают повреждение нескольких жилых домов и, по предварительным данным, одного погибшего.
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