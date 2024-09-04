Песков: от Байдена можно «ожидать всего» перед уходом с поста президента США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что от Джо Байдена можно «ожидать всего», особенно на фоне отсутствия шагов со стороны администрации США по урегулированию российско-украинского конфликта.
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