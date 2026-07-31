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Газета.ру

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Эксперт Созин назвал "Спартак" фаворитом РПЛ после трансфера Даку

Эксперт Созин назвал "Спартак" фаворитом РПЛ после трансфера Даку

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на вероятный трансфер нападающего казанского "Рубина" Мирлинда Даку в московский "Спартак", назвав москвичей фаворитами Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".

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