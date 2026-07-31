Эксперт Созин назвал "Спартак" фаворитом РПЛ после трансфера Даку

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на вероятный трансфер нападающего казанского "Рубина" Мирлинда Даку в московский "Спартак", назвав москвичей фаворитами Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
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