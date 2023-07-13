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ВСУ понесли огромные потери при попытке взять село Пятихатки на глазах у западных союзников

ВСУ понесли огромные потери при попытке взять село Пятихатки на глазах у западных союзников

  В последний день саммита НАТО в Вильнюсе украинская армия предприняла новую попытку овладения населенным пунктом Пятихатки Запорожской области.

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Комментарии
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ВС
Неуважаемые боевики ВСУ, продолжайте и дальше ложить свои жизни ради вашего &quot;Верховного гл.командующего&quot; клоуна Вована Наркозависимого. Раз мозгов у вас нет, значит это ваша судьба стать 200-ми.
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18 час.
карюкалов вячеслав
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11 час.
AB
Anlrey Boracow
Очень знакомое название, сразу вспоминается Юрий Бондарев, 1943 год, артиллеристы капитана Ермакова, и опять ПЯТИХАТКА! Что сказал пленный немецкий офицер в конце фильма - &quot;...О ПЯТИХАТКА, Я-Я...&quot; История повторяется.
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8 час.

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