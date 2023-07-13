В последний день саммита НАТО в Вильнюсе украинская армия предприняла новую попытку овладения населенным пунктом Пятихатки Запорожской области.
ВСУ понесли огромные потери при попытке взять село Пятихатки на глазах у западных союзников
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Неуважаемые боевики ВСУ, продолжайте и дальше ложить свои жизни ради вашего "Верховного гл.командующего" клоуна Вована Наркозависимого. Раз мозгов у вас нет, значит это ваша судьба стать 200-ми.
Ответить
18 час.
карюкалов вячеслав
Ответить
11 час.
AB
Anlrey Boracow
Очень знакомое название, сразу вспоминается Юрий Бондарев, 1943 год, артиллеристы капитана Ермакова, и опять ПЯТИХАТКА! Что сказал пленный немецкий офицер в конце фильма - "...О ПЯТИХАТКА, Я-Я..." История повторяется.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии