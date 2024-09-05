Более 40 миллионов пассажиров перевезено тактовыми маршрутами на Октябрьской железной дороге

Пассажиропоток от Балтийского вокзала до Ораниенбаума вырос на 16 процентов С момента запуска тактовых маршрутов Северо-Западной пригородной пассажирской компании, они перевезли около 43 миллионов пассажиров.
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