Коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джерми заявил, что российские вооружённые силы за время конфликта на Украине стали сильнее, вопреки первоначальным ожиданиям стран НАТО.
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