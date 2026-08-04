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FiNE NEWS

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США усилили разведку на Кубе и направили туда шпионов

В последние месяцы Соединённые Штаты направили на Кубу дополнительных разведывательных сотрудников, включая шпионов и агентов, чтобы оказать давление на коммунистический режим с целью его реформирования или свержения.

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