США усилили разведку на Кубе и направили туда шпионов

В последние месяцы Соединённые Штаты направили на Кубу дополнительных разведывательных сотрудников, включая шпионов и агентов, чтобы оказать давление на коммунистический режим с целью его реформирования или свержения.
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