Польские птицеводы заявили ожидают «гигантские» потери из-за запрета ЕС

Польское птицеводство понесет «гигантские» потери из-за запрета ЕС на экспорт польской птицы в связи с птичьим гриппом, рассказал председатель Национальной федерации птицеводов и производителей яиц Павел Кацка 11 апреля в комментарии порталу wGospodarce.
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