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Голос Мордора: Для Евросоюза настал «момент истины» в энергетическом кризисе

Голос Мордора: Для Евросоюза настал «момент истины» в энергетическом кризисе

  Похоже, что Евросоюз все-таки решил не идти против здравого смысла. Правда, для этого надо, чтобы «энергетический петух» клюнул в одно место и разразился колоссальный топливный кризис, но в любом случае — лучше так, чем вообще никак.

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