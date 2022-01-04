Голос Мордора: Для Евросоюза настал «момент истины» в энергетическом кризисе

Похоже, что Евросоюз все-таки решил не идти против здравого смысла. Правда, для этого надо, чтобы «энергетический петух» клюнул в одно место и разразился колоссальный топливный кризис, но в любом случае — лучше так, чем вообще никак.
Популярные статьи
- Чубайс в шоке. Государство начало пересматривать итоги приватизации
- Сатановский: Причморить население, утилизовать его с помощью моргов, крематориев и погостов, и не будет проблем?
- Вообразите, себе – сколько людей по длинной цепочке инстанций поступились не только здравым смыслом, но и своей совестью, частью своей души.
Свежие комментарии