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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радулов о 3:2 с «Амуром»: «Ахтям подтащил, в меньшинстве хорошо отпластались. Такие матчи тоже нужно уметь выигрывать»

37-летний форвард «Ак Барса» стал автором решающей шайбы в матче с хабаровским клубом (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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