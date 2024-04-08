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Какими средствами мыть помещение, если в нем живут домашние животные

Какими средствами мыть помещение, если в нем живут домашние животные

Не секрет, что в квартирах, где живут домашние животные, необходимо убираться чаще и тщательнее. Даже если ваш питомец самый чистоплотный и не оставляет сюрпризы, все равно шерсть очень быстро заполняет жилое пространство.

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