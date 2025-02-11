Владелец «Крокуса» официально признан потерпевшим по делу о теракте

Компания «Крокус Интернэшнл», владеющая концертным залом «Крокус Сити Холл», признана потерпевшей стороной по уголовному делу о теракте, произошедшем во время концерта группы «Пикник» — сообщает агентство ТАСС.
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