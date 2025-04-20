Названы самые ревнивые знаки зодиака — подозревают во всех грехах

Они доверяют чувствам и интуиции, а не логике. Гороскоп 123RF/legion-media.ruДля этих знаков зодиака даже пятиминутная задержка на работе партнера или его легкая улыбка при взгляде на экран телефона приравнивается к измене! Они верят своей интуиции, которая порой идет вразрез с логикой.