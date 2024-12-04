Набиуллина: ЦБ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании

По словам главы Центробанка, «тормозной путь» до цели по инфляции в 4% займет весь 2025 год и затронет 2026Центробанк допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, но это не предопределено, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».