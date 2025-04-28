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Власти хотят установить количество неработающих россиян и вернуть их на рынок

Власти хотят установить количество неработающих россиян и вернуть их на рынок

Кабмин разработал план противодействия нелегальной занятости на 2025–2027 годы: проведут анализ неработающего населения, установят меры для борьбы с подменой трудовых отношений, введут новые KPI для регионов.

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