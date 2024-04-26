Фонд «Защитники Отечества» получил новые возможности для помощи ветеранам СВО

В частности, ветераны могут получить доплату за технические средства реабилитации, которые они приобретают по электронному сертификату Социального фонда России У государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» появятся дополнительные возможности для оказания помощи ветеранам и членам их семей.