Мятежники в Нигере попытались проникнуть в гостиницу к сотрудникам посольства России

В ночь на 29 августа 2026 года в столице Нигера Ниамее произошла попытка мятежа: вооруженные люди попытались проникнуть на территорию гостиницы Bravia, где размещены сотрудники российского посольства и депутаты парламента Конфедерации государств Сахеля (АГС).