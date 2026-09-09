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62ИНФО | Новости Рязани

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На улице Баженова в Рязани сбили несовершеннолетнюю девушку

На улице Баженова в Рязани сбили несовершеннолетнюю девушку

Инцидент случился во вторник, 8 сентября, около дома №26 на улице Баженова. По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил 16-летнюю девушку.

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